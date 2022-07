Partidos de hoy Jornada 2 de la Liga MX | Viernes 8 de julio

La Jornada 2 del Apertura 2022 de la Liga MX arrancará este viernes 8 de julio con tres emocionantes encuentros. Dos de ellos los podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes y de Azteca 7.

Luego de un inicio de torneo brillante en el que se marcaron demasiados goles, ahora el torneo del futbol mexicano seguirá su marcha. Una fecha en la que veremos duelos como el de Cruz Azul vs Pachuca, León vs Pumas o Monterrey vs América.

La Jornada 2 del Apertura 2022

La segunda fecha del torneo se jugará así:

Mazatlán vs Tigres



Xolos vs Juárez

Puebla vs Santos

León vs Pumas

Chivas vs Atlético San Luis

Cruz Azul vs Pachuca

Monterrey vs América

Toluca vs Atlas

Querétaro vs Necaxa



¿Qué partidos hay hoy viernes 8 de julio de la Liga MX?

La Jornada 2 del Apertura 2022 abrirá con un Mazatlán vs Tigres a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes. Continuará con el Xolos vs Juárez a las 21:05 horas.

Finalmente también a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, se enfrentarán Puebla y Santos. Un duelo que promete muchos goles, dado que ambos equipos debutaron en el torneo ganando y anotando cuatro tantos.

¿Dónde ver Mazatlán vs Tigres EN VIVO? El juego que se disputará en El Kraken será el segundo de los sinaolenses como locales. Dará inicio a las 18:55 horas, con la transmisión en sitio, App y canal de YouTube de Azteca Deportes, además de las pantallas de Azteca 7.

¿Dónde ver EN VIVO Puebla vs Santos? El choque en el Estadio Cuauhtémoc dará inicio a las 21:05 horas, sin embargo desde las 21:00 comenzará la transmisión en las pantallas de Azteca 7, el sitio, la App y el canal de YouTube de Azteca Deportes.

