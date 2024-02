Los partidos de este sábado 24 de febrero de la Liga BBVA MX

Este sábado 24 de febrero del 2024, continúa la actividad de la jornada ocho del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX luego de haber dado inició el viernes 23 de febrero con tres partidos que dejaron dos victorias y un empate.

El primer partido de la jornada fue el de Puebla vs Querétaro que terminó con la victoria de los Gallos Blancos 0-2. Posteriormente, Necaxa y Pachuca terminaron empatando 1-1 y por último, Rayados logró llevarse los tres puntos al ganarle a Juárez.

Partidos sábado 24 de febrero

Para hoy, se disputarán cuatro partidos de la jornada ocho y se tendrán dos juegos con rivalidades bastante fuertes pues hay dos clásicos. El primer partido del día es el de León vs Atlético de San Luis que se va a disputar en el Nou Camp en punto de las 17 horas (tiempo del centro de México).

El segundo partido del día es el de Tigres vs Atlas que se jugará en el Estadio Universitario en punto de las 19 horas. Pero con tan solo unos minutos de diferencia, comienza el primer clásico del día que se jugará en el Estadio Akron.

Se trata del partido de Chivas vs Pumas que comienza en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México). Partido que podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de azteca Siete y en la página web y app de Azteca Deportes. Entre ambos equipos hay una diferencia de tres puntos, por lo que podría ser un juego bastante cerrado.

Por último, a las 21:15 horas (tiempo del centro de México), se disputa el último partido del día y el segundo clásico que es entre América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca. El encuentro que más expectativas ha generado entre todos los aficionados.

