Partidos Liga MX hoy viernes 5 de julio del Apertura 2024 en vivo por TV Azteca

Hoy comienza el Apertura 2024 este viernes 5 de julio en una triple cartelera que podrás disfrutar EN VIVO a través de Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes.

El primer partido que comenzará con el Puebla vs Santos Laguna, después el enfrentamiento entre Querétaro vs Xolos y termina con el FC Juárez vs Atlas a las 9:10 de la noche.

PARTIDOS HOY 5 DE JULIO

PUEBLA VS SANTOS:

Este partido comenzará a las 4:45 pm hora del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc y podrás disfrutar la transmisión en Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes.

Santos Laguna hila tres victorias ante Puebla en Liga MX, la racha más larga de este tipo desde los cinco triunfos que encadenaron los Guerreros entre 2010 y 2012.

Los Camoteros están invictos en tres de las últimas cuatro ocasiones que recibió a Santos Laguna en Liga MX con dos victorias, un empate y una derrota, aunque esa caída fue en el cruce más reciente de este tipo fue 2-3 en julio de 2023. Puebla no cae de manera consecutiva en casa ante este rival desde octubre de 2010 a septiembre de 2011 con dos derrotas.

Santos Laguna no pudo convertir gol en sus últimos tres partidos del torneo mexicano, no consiguió triunfo en los últimos seis (2 empates y 4 derrotas), siendo esa su racha más larga sin triunfo desde los seis encuentros que encadenaron entre abril y julio 2023 (2E 4D).

XOLOS VS QUERÉTARO

Este encuentro comenzará a las 7:00 pm horario del centro de México, en el Estadio Corregidora y aquí tendrás la cobertura EN VIVO a través del sitio web de Azteca Deportes.

Querétaro está invicto en 12 de los últimos 13 enfrentamientos ante Tijuana en Liga MX (6V 6E 1D). Ese único triunfo de los Xolos ante los Gallos Blancos se dio en marzo de 2021 (3-1, en el Estadio Caliente).

Los dirigidos por Mauro Gerk, no pierden en casa ante Tijuana por Liga MX desde agosto de 2017 (3-1), entre ese partido y la actualidad, los Gallos Blancos registran cuatro victorias y dos empates. De ganar, Querétaro llegaría a los tres triunfos consecutivos en casa ante este rival desde marzo de 2014 a octubre de 2015 con 3 victorias.

Tijuana convirtió al menos un gol en sus últimos cuatro encuentros de Liga MX (2V 2D), su racha más larga de partidos consecutivos anotando gol desde cuando entre febrero y marzo del 2023 convirtieron en ocho partidos consecutivos (2 victorias, 3 empates y 3 derrotas).



FC JUAREZ VS ATLAS

Al igual que el Querétaro vs Xolos, este encuentro que comienza 9:10 hora del centro de México, lo podrás tener con la cobertura EN VIVO a través del sitio web de Azteca Deportes.

Atlas está invicto en ocho de los nueve enfrentamientos ante Juárez en Liga MX (7 victorias, un empate, una derrota), además, los Rojinegros nunca han recibido más de un gol por partido ante los Bravos.

Pese a no haber clasificado a la liguilla del Clausura 2024, los Bravos de Juárez no perdieron en cinco de sus últimos seis partidos ligueros (4V 1E 1D), luego de no ganar en sus anteriores 15 compromisos (3E 12D).

Juárez no perdió en los últimos dos encuentros donde anotó el primer gol por Liga MX (1V 1E) y podría encadenar tres por primera vez desde los cinco compromisos entre enero y septiembre de 2023 (5V).