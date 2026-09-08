Los partidos de la UEFA Champions League de la Jornada 1 que se juegan hoy martes 8 de septiembre

¡La espera ha terminado! La UEFA Champions League está de regreso y este martes 8 de septiembre arranca de manera oficial la Jornada 1 del torneo más prestigioso del mundo en su formato de fase de liga, entregándonos una cartelera repleta de estrellas internacionales y duelos de pronóstico reservado.

¿Cuáles son los partidos de este martes 8 de septiembre de la Champions League?

Partidos de las 10:45 horas (Tiempo del Centro de México):

AEK Atenas vs LASK | El AEK de Atenas recibe al LASK en un choque crucial de la UEFA Champions League . El cuadro griego buscará imponer condiciones con su afición para adueñarse del balón, mientras que la escuadra austriaca apostará al orden táctico y contragolpes letales para dar la sorpresa a domicilio.

| El AEK de Atenas recibe al LASK en un choque crucial de la . El cuadro griego buscará imponer condiciones con su afición para adueñarse del balón, mientras que la escuadra austriaca apostará al orden táctico y contragolpes letales para dar la sorpresa a domicilio. Club Brujas vs Aston Villa | El conjunto belga intentará hacer valer la localía mediante una presión alta, mientras que los villanos buscarán imponer la jerarquía de la Premier League con su contundencia ofensiva para amarrar tres puntos importantes.

Partidos de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México):

Borussia Dortmund vs Villarreal | El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en un duelo de alto voltaje. El cuadro alemán apelará a la intensidad del Signal Iduna Park para volcarse al ataque, mientras que el Submarino Amarillo buscará pausar el ritmo y liquidar mediante la posesión táctica a velocidad.

| El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en un duelo de alto voltaje. El cuadro alemán apelará a la intensidad del para volcarse al ataque, mientras que el buscará pausar el ritmo y liquidar mediante la posesión táctica a velocidad. Lille vs Real Betis | El cuadro francés buscará imponer su dinamismo físico e intensidad en casa, mientras que los béticos, con la calidad técnica de Álvaro Fidalgo en el mediocampo, intentarán adueñarse de la pelota y golpear con precisión.

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