Los partidos de HOY viernes 5 de septiembre en la Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Este viernes 5 de septiembre del 2025, se disputan 10 partidos bastante llamativos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Selecciones como Francia, Italia, Croacia, Dinamarca e Islandia tendrán actividad HOY.

Las eliminatorias europeas se dividen en 12 grupos (A a L), con algunos de cuatro equipos y otros de cinco. Los partidos se juegan en formato de ida y vuelta.

Los partidos que se juegan HOY de Eliminatorias EUROPEAS para el Mundial 2026

Los partidos programados para hoy viernes 5 de septiembre se van a disputar en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México y son los siguientes:

Del Grupo B:



Eslovenia vs Suecia en el Estadio Stozice

Suiza vs Kosovo en el Estadio St. Jakob Park

Este grupo promete intensidad, con Suecia como favorita por su experiencia, Eslovenia, liderada por Oblak podría sorprender. Suiza, con su solidez defensiva, busca dominar ante un Kosovo en ascenso. El grupo tendrá su primer partido de actividad, por lo que iniciar con una victoria puede ser clave

Del Grupo C:



Grecia vs Bielorrusia en el Estadio Georgios Karaiskakis

Dinamarca vs Escocia en el Estadio Parken

El Grupo inicia su actividad por lo que todos los equipos disputarán su primer partido de Eliminatorias de cara al Mundial de 2026.

Los partidos del Grupo D:



Islandia vs Azerbaiyán en el Estadio Laugardalsvollur.

Ucrania vs Francia en el Estadio Miejski

Coup d’envoi des qualifications à la Coupe du monde 2026 pour nos Bleus !



👉 Rendez-vous à 20h45 sur TF1 pour suivre le match en direct 📺



🇺🇦🇫🇷 #UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WQPh4C3rrk — FFF (@FFF) September 5, 2025

Uno de los juegos más llamativos del día es Ucrania contra Francia, donde los galos, campeones del mundo en 2018 y subcampeones en 2022, llegan como favoritos absolutos con estrellas como Mbappé.

Juegos del Grupo I:



Moldavia vs Israel en el Estadio Zimbru

Italia vs Estonia en el Estadio Gewiss

Italia inicia su redención tras ausencias recientes en mundiales, enfrentando a una Estonia modesta que suma los mismos puntos. Moldavia e Israel buscarán puntos valiosos para seguir compitiendo en un grupo que domina Noruega con 12 puntos al tener cuatro victorias.

En el Grupo L:



Islas Feroe vs Croacia

Montenegro vs Chequia

Croacia y Chequia buscan la victoria para mantenerse en los primeros dos lugares del grupo. Aunque Montenegro e Islas Feroe necesitan la victoria para mantenerse compitiendo por un lugar.

Estos encuentros marcan el arranque para varios grupos, donde cada punto cuenta para evitar los playoffs, que involucrarán a subcampeones y los mejores de la Nations League no clasificados directamente.