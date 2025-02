Los partidos de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

Se fue la mitad del Clausura 2025. León sigue imparable, el Toluca despertó y todo se empieza a definir para el cierre del torneo, donde todos los equipos buscarán quitarle al América el reinado que ha tenido en los últimos tres certamenes, y para que tu disfrutes de todo, en Azteca Deportes traemos para ti dos partidazos dentro de la Jornada 10.

Asimismo, han habido sorpresas en este certamen, y uno de ellos sin duda es el Necaxa, que de la mano de Nicolás Larcamón, marchan en el cuarto sitio de la Tabla General con 18 puntos, gracias a seis victorias y tres derrotas. Del otro de la moneda, Pumas y Chivas han vivido un calvario y no han podido encontrar el futbol que les hubiera gustado.

Necaxa vs Tigres| Liga BBVA MX | Jornada 10 | Clausura 2025

Primero tenemos una cita en nuestro tradicional Viernes Botanero, cuando el Mazatlán reciba a la Máquina de Cruz Azul, como parte de la Jornada 10, siendo el duelo con que arranca la nueva fecha en el futbol mexicano. Tú podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 8:50 PM (tiempo del centro de México).

Para el sábado, nos vemos por las mismas señales, para disfrutar uno de los encuentros más llamativos de esta fecha, cuando Necaxa enfrente a los Tigres, en el Estadio Victoria, encuentro que se jugará el 1 de marzo, en punto de las 4:50 PM (tiempo del centro de México).

Así se jugará la Jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

En tanto, la Jornada 10 del Clausura 2025 se disputará entre el viernes 28 de febrero y el domingo 2 de marzo. Aquí te dejamos todos los partidos de la décima fecha de la Liga BBVA MX.

Mazatlán vs Cruz Azul | viernes 28 de enero | 9:00 PM

Juárez vs Pachuca | sábado 1 de marzo | 5:00 PM

Necaxa vs Tigres | sábado 1 de marzo | 5:00 PM

León vs Xolos | sábado 1 de marzo | 7:00 PM

América vs Toluca | sábado 1 de marzo | 7:05 PM

Pumas vs Chivas | sábado 1 de marzo | 9:10 PM

Querátaro vs Puebla | domingo 2 de marzo | 4:00 PM

Atlas vs Atlético San Luis | domingo 2 de marzo | 6:00 PM

Monterrey vs Santos | domingo 2 de marzo | 8:05 PM