Los juegos de la jornada 10 que TV Azteca transmitirá EN VIVO

Este viernes primero de marzo del 2024, comienza la actividad de la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Aun faltando tres juegos por disputarse de la jornada 9 que se jugarán entre semana.

Por el momento, el conjunto de Cruz Azul se encuentra en el primer lugar seguido por Pachuca, ambos equipos con 19 puntos. En tercero y cuarto se encuentran Rayados y América con 18 puntos. En el quinto lugar se encuentra Toluca con 16 puntos.

Del sexto al noveno lugar se encuentra en igualdad con 15 puntos; Pumas, Tigres, Chivas y Necaxa. En décimo lugar aparece León con diez puntos, onceavo Atlas con nueve y en doceavo Querétaro con ocho.

En el lugar trece y catorce de la tabla aparecen Atlético de San Luis y Santos con siete puntos. seguidos por Mazatlán que tiene seis puntos. Tijuana y Puebla con cuatro puntos en el lugar 16 y 17 y en el último Juárez con dos puntos.

Los partidos que se disputarán en la jornada 10

Los juegos que se tendrán en la jornada 10 son: Atlético de San Luis vs Puebla, Querétaro vs Santos, Mazatlán vs Necaxa, Toluca vs Tigres, Cruz Azul vs Chivas, Pachuca vs Juárez, Atlas vs América, Monterrey vs Pumas y Tijuana vs León.

Los partidos que transmitirá TV Azteca

El equipo de TV Azteca Deportes transmitirá totalmente EN VIVO y Gratis tres encuentros.

El primero es el viernes botanero en el encuentro entre Querétaro vs Santos en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México).

El segundo partido que transmitirán es el de Mazatlán vs Necaxa en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México). Por último, el sábado dos de marzo podrás disfrutar del juego del Atlas vs América en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México).

