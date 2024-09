Los partidos que se van a disputar en la jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Han pasado ya diez jornadas del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha dejó seis victorias, tres empates y un total de 28 goles marcados. En el partido en el que anotaron más goles fue en el de Pachuca vs Cruz Azul al quedar 2-4.

La jornada 10 regaló varias emociones en los encuentros, hubo encuentros con muchos goles y emociones. En el único partido que no anotaron fue en el de Querétaro vs Necaxa que quedó 0-0.

Para la jornada 11 de la Liga BBVA MX, nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 4 de octubre del 2024 al domingo 6 de octubre del 2024.

Los partidos que se van a disputar jornada 11

La actividad comienza desde el viernes 4 de octubre del 2024, los partidos que se van a disputar son: Mazatlán vs Querétaro a las 20 horas tiempo del centro de México y Tijuana vs Pachuca a las 21 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 5 de octubre del 2024, a las 17 horas tiempo del centro de México hay tres juegos, el primero es: Atlético de San Luis vs Rayados, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Necaxa.

A las 19:00 horas tiempo del centro de México, se disputará el Toluca vs Pumas y a las 19:05 tiempo del centro de México se jugará el Chivas vs Atlas. Por último a las 21 horas tiempo del centro de México se enfrentarán León vs América.

Para el domingo 6 de octubre del 2024, se disputará el Santos vs Juárez en punto de las 20:05 horas tiempo del centro de México, con el que termina la actividad de la jornada.

