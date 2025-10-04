Los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 4 de octubre de 2025

Hoy, sábado 4 de octubre de 2025 continua la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con cuatro emocionantes encuentros.

Los partidos que se diputan hoy sábado 4 de octubre del 2025 son:



Querétaro vs Puebla: Los Gallos Blancos , en la parte baja de la tabla, ubicado en el lugar 17 con solo 8 puntos, enfrentarán en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio La Corregidora a Puebla que tiene 5 puntos y es el último lugar de la tabla.

Los , en la parte baja de la tabla, ubicado en el lugar 17 con solo 8 puntos, enfrentarán a que tiene 5 puntos y es el último lugar de la tabla. León vs Toluca: La Fiera enfrenta al superlíder Toluca que llega de ser campeón de la Campeones Cup , en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Los Diablos Rojos buscan mantener el invicto y consolidar su dominio, mientras que León , irregular, necesita puntos y llega con el banquillo renovado al confirmar a Ignacio Ambriz como su nuevo entrenador.

La enfrenta al superlíder que llega de ser campeón de la , en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Los buscan mantener el invicto y consolidar su dominio, mientras que , irregular, necesita puntos y llega con el banquillo renovado al confirmar a como su nuevo entrenador. Tigres vs Cruz Azul: Para muchos, el duelo estelar del día. Tigres llega con 22 puntos, una racha de siete partidos sin perder con dos victorias de forma consecutiva, recibe a La Máquina que llega con 24 puntos y tras perder su racha de victorias de forma consecutiva. El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México

Para muchos, el duelo estelar del día. Tigres llega con 22 puntos, una racha de siete partidos sin perder con dos victorias de forma consecutiva, recibe a La Máquina que llega con 24 puntos y tras perder su racha de victorias de forma consecutiva. El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México América vs Santos Laguna: Las Águilas buscan presionar la cima del torneo ante un Santos irregular que llega en el lugar 15 con 10 puntos. El juego arranca en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Preguntas rápidas con Gabriel 'Toro' Fernández.#SábadoFelino pic.twitter.com/A56yk5swUj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2025

El partido que podrás ver EN VIVO HOY por TV Azteca

El Tigres vs Cruz Azul se podrá ver EN VIVO y GRATIS por el Canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca. La transmisión comienza en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y el juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos Salgado.