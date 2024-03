Partidos de la jornada 12 que transmitirá TV Azteca | Liga BBVA MX

Terminó la jornada 11 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX en la que lograron marcar 30 goles luego de que hubieran tres empates y seis victorias. En todos los juegos hubo goles y solo dos equipos se fueron sin la oportunidad de marcar una anotación.

Los encuentros quedaron así: Puebla 2-2 Atlas, Necaxa 3-1 Atlético de San Luis, Juárez 1-1 Toluca, Chivas 1-2 León, Pachuca 1-2 Querétaro, Santos 3-0 Cruz Azul, América 2-0 Tigres, Pumas 3-3 Tijuana y Rayados 2-1 Mazatlán.

Para la jornada 12 se tendrán grandes partidos pues hay rivalidades importantes que se verán las caras, pero el juego que se lleva todos los reflectores es el Clásico Nacional entre Chivas vs América.

Partidos de la jornada 12

Los juegos que se disputarán en la jornada 12 son: Querétaro vs Juárez, Tijuana vs Santos, Cruz Azul vs Necaxa, León vs Puebla, Tigres vs Mazatlán, Chivas vs América, Atlas vs Monterrey, Toluca vs Pumas y Atlético de San Luis vs Pachuca.

Los partidos que transmitirá TV Azteca en la jornada 12



Los juegos que podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis a través de Azteca Siete y la app y el sitio web de Azteca Deportes son los siguientes.

El primero se disputa en el tradicional viernes botanero entre Tijuana vs Santos. El juego empieza en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El juego contará con la narración de: Christian Martinoli, Francisco Chacon, Jesus Fuente y Alvaro López.

El segundo partido que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS, es el de Chivas vs América que se disputará en el Estadio Akron el sábado a las 21:16 horas tiempo del centro de México. El encuentro contará con el análisis y narración de: Christian Martinoli, Luis García , Zague, Jorge Campos y David Medrano.

