Los partidos que se van a disputar en la jornada 13 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Luego de la larga fecha FIFA del mes de octubre, en el que la Selección Mexicana disputó dos partidos de preparación de cara al Mundial de 2024. Regresa el futbol mexicano con la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Algunos equipos tuvieron partidos amistosos para no perder ritmo y otros le dieron descanso a algunos de sus jugadores.

La jornada 13 de la Liga BBVA MX nos espera con grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 18 de octubre del 2024 al domingo 20 de octubre del 2024.

Gol de André-Pierre Gignac: Tigres: 1-0 Puebla |Jornada 11 del Apertura 2024

Te puede interesar: ¿Mensaje a Chivas? Las primeras palabras de Fernando Gago en su llegada a Buenos Aires

Los partidos que se van a disputar jornada 13

La actividad comienza desde el viernes 18 de octubre del 2024, son cuatro partidos los que se van a disputar, los cuales son: Querétaro vs Toluca a las 19 horas tiempo del centro de México, Atlas vs Mazatlan en el Estadio Jalisco a las 19 horas tiempo del centro de México, Necaxa vs Tijuana a las 21 horas tiempo del centro de México y desde el Estadio Cuauhtémoc Puebla vs Cruz Azul a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 19 de octubre del 2024, a las 17 horas tiempo del centro de México arranca la actividad con el partido de Pachuca vs Chivas. El segundo juego es Juárez vs León a las 19 horas tiempo del centro de México y a las 19:05 horas tiempo del centro de México, América vs Santos. Por último, a las 21:10 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Rayados vs Tigres.

Para el domingo 20 de octubre del 2024, se termina la actividad solo con un juego. A las 12 horas tiempo del centro de México se enfrentan Pumas vs Atlético de San Luis.

Resumen: Tigres 1-2 Rayados | Partido Amistoso

Te puede interesar: ¡Abucheados! La afición le da la espalada a la Selección Mexicana tras el empate del Valencia