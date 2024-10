Los partidos que se van a disputar en la jornada 13 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Han pasado ya doce jornadas del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha dejó 8 victorias, un empate y un total de 26 goles marcados. En el encuentro que más goles anotaron fue en el de Rayados vs Tigres, al terminar 4-2.

Para esta semana tenemos doble jornada, por lo que la jornada 13 de la Liga BBVA MX, nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el martes 22 de octubre del 2024 al miércoles 23 de octubre del 2024.

Los partidos que se van a disputar jornada 13

La actividad comienza desde el martes 22 de octubre del 2024, el primer encuentro del día es el Santos vs Pachuca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. A las 19:05 horas tiempo del centro de México, juegan Chivas vs Necaxa en el Estadio Akron.

A las 21 horas tiempo del centro de México, se disputará el Mazatlán vs Tigres en el Estadio El Encanto. Por último, a las 21:05 horas tiempo del centro de México, termina la actividad del día Toluca vs Puebla.

Para el miércoles 23 de octubre del 2024, a las 19 horas tiempo del centro de México, van a jugar Cruz Azul vs Juárez y Rayados vs Pumas. A las 21 horas tiempo del centro de México, León vs Atlas y por último, a las 21:05 horas tiempo del centro de México, para terminar la actividad de la jornada, Tijuana vs América.

