Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca

La actividad del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX no para. Con la doble jornada, los equipos ya piensan en su encuentro de la fecha 14, en la que buscarán llevarse la victoria y seguir sumando puntos.

La jornada 14 de la Liga BBVA MX, nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 25 de octubre del 2024 al domingo 27 de octubre del 2024.

Los partidos de la jornada 14 que transmite TV Azteca

De la jornada 14, hay dos encuentros que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes. El primer encuentro que podrás ver es el de Puebla vs Chivas.

El encuentro se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. Tendrás la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal.

El segundo juego será el sábado 26 de octubre en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, Tigres vs Pachuca. Con la narración y el análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Luis García, David Medrano, Álvaro López Sordo y Mauricio Gutierrez.

Los partidos que se van a disputar jornada 14

La actividad comienza desde el viernes 25 de octubre del 2024, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, Santos vs Mazatlán y a las 21 horas tiempo del centro de México, Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc.

Para el sábado 26 de octubre del 2024, la actividad arrancará desde las 17 horas tiempo del centro de México con León vs Querétaro, a las 19 horas tiempo del centro de México Pumas vs Cruz Azul, a las 21 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Pachuca y por último a las 21:05 horas tiempo del centro de México, Atlas recibe a Tijuana.

Para el domingo 27 de octubre del 2024, a las 18 horas tiempo del centro de México, se disputan dos encuentros de forma simultánea, el primero Necaxa vs Toluca y Juárez vs Atlético de San Luis. Por último, para terminar con la actividad de la fecha, América recibe a Rayados en punto de las 20:05 horas tiempo del centro de México.

