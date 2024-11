Los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca

La actividad del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX no para. Con la actividad de la jornada doble previo a la fecha FIFA y el Play IN, la jornada 16 se va a disputar del martes 5 de noviembre al miércoles 6 de noviembre.

Ya hay seis equipos matemáticamente sin posibilidades de clasificar a la fase final del torneo y dos clubes con su lugar asegurado en Cuartos de Final, por lo que va a ser una jornada clave para seguir definiendo los lugares en Play IN y Liguilla directa.

Los partidos que se van a disputar jornada 16

La actividad comienza desde el martes 5 de noviembre del 2024, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, los partidos que arrancan con la actividad son: Santos vs Chivas y León vs Mazatlán. Por último, a las 21:05 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Pumas vs Querétaro.

Para el miércoles 6 de noviembre del 2024, a las 19 horas se disputan tres partidos, Tigres vs Toluca, Necaxa vs Atlético de San Luis y América vs Pachuca. Para terminar con la actividad de la fecha, Juárez vs Tijuana a las 21 horas tiempo del centro de México y Atlas vs Cruz Azul a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Los partidos de la jornada 16 que transmite TV Azteca

De la jornada 16, hay un encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes. Se trata del partido de Tigres vs Toluca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México desde el Estadio El Volcán. Tendrás la narración y el análisis de Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Omar Villarreal.

