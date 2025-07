Los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 19 de julio de 2025

Con tres partidos continúa la Jornada 2 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este sábado 19 de julio donde Chivas, Tigres y Cruz Azul entran en acción.

Tigres vs Juárez en el Estadio Universitario a las 19:00 horas

Tigres hará su debut en el Apertura 2025 en este partido ante Juárez, luego de que su compromiso de la Jornada 1 ante Chivas fuera aplazado hasta septiembre, debido a los trabajos de remodelación en el Estadio Akron. Deberá sacarle provecho a la localía ante un rival que rescató un punto ante el América la semana pasada.

Tigres reaparecerá ante su público con la ilusión de ponerle fin a una racha negativa que comenzó el pasado mes de abril. Son seis partidos los que lleva sin poder ganar en todas las competiciones (E4, P2), y dentro de esa racha quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF y en las semifinales del Clausura 2025. Guido Pizarro continúa como estratega del elenco regiomontano, y ha preparado una estrategia para volver a pelear en lo más alto del certamen.

El duelo Tigres vs Juárez lo podrás ver en VIVO y GRATIS por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

León vs Guadalajara en el Estadio de León a las 19:00 horas

Un gol en el tiempo de descuento extendió el ritmo decadente de León y le hizo iniciar el Torneo Apertura 2025 con una nueva derrota ante su gente, pero ahora tendrá una nueva oportunidad de redimirse cuando reciba a un Guadalajara que estará ansioso por debutar en el certamen.

La derrota ante Atlético de San Luis (0-1) en la primera jornada significó el quinto revés consecutivo de León en la Liga MX, un rendimiento que tendrá que cambiar de inmediato si quiere posicionarse nuevamente en la parte alta de la tabla.

El debut de Guadalajara en el torneo tuvo que esperar debido a mantenimientos a su estadio, lo que le dio un poco más de tiempo para concentrarse en este cotejo, donde buscará extender a cuatro su actual racha invicta en liga (G1, E2) para iniciar de la mejor manera su intento de meterse en los playoffs luego de no hacerlo en el torneo anterior.

Atlas vs Cruz Azul en el Estadio Jalisco a las 21:05 horas

Atlas sigue buscando reverdecer laureles y regresar a la nobleza del futbol mexicano, y su solvente victoria por 3-2 en campo de Puebla en la primera jornada puede ser un paso para ello. Recibir a Cruz Azul, tercero de la fase regular del pasado Clausura y semifinalista de los playoffs, será un reto en principio mucho mayor, pese al empate del cuadro visitante en la primera jornada en casa ante Mazatlán.

Con la mencionada victoria de la primera jornada, Atlas ya encadena tres partidos de Liga MX sin morder el polvo (G2, E1), la racha más larga del equipo desde que encadenó tres empates en febrero. Seguir aprovechando la buena dinámica será complicado, ya que el conjunto local no ha estado muy cómodo últimamente en el Estadio Jalisco (E2, P2).

Cruz Azul se presenta al encuentro como un hueso muy duro de roer, ya que ha perdido apenas dos encuentros en todas las competiciones desde comienzos de febrero (G18, E9, P2), unos espléndidos registros que no permitieron al conjunto visitante llegar a la final de los playoffs, pero que deberían ayudar a su afición a creer que es posible hacerlo este semestre. Eso sí, Cruz Azul no ha encontrado la forma de vencer fuera de casa con la regularidad que desearía en este 2025 (G6, E6, P3). Enfrentarse a Atlas no sería el mejor remedio, ya que el cuadro visitante no vence en un choque entre ambos desde 2023 (E3, P2).