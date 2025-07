Los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

La actividad de la Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, arranca desde el miércoles 16 de julio del 2025 hasta el domingo 20 de julio del 2025.

Para la segunda fecha del torneo, se tendrán partidos muy llamativos y hay algunos juegos que podrás ver totalmente en vivo y gratis con todo el equipo de TV Azteca Deportes.

Los partidos de la Jornada 2 que transmitirá TV Azteca

Para la Jornada 2 del Apertura 2025, podrás disfrutar de dos partidos totalmente EN VIVO y GRATIS con la mejor narración y el mejor análisis.

Para el tradicional Viernes Botanero, el 18 de julio del 2025, podrás disfrutar del Necaxa vs Querétaro totalmente EN VIVO Y GRATIS. El encuentro se jugará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria y lo podrás ver por el canal azteca siete, la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El segundo partido que podrás disfrutar es el Tigres vs Juárez el sábado 19 de julio del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Volcán. El partido lo seguirás totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal azteca siete, la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los partidos que se jugarán en la Jornada 2 del Apertura 2025

Los encuentros que se jugaran en la Jornada 2 del Apertura 2025 son: el miércoles 16 de julio América vs Tijuana y Santos vs Toluca. El viernes 18 de julio juegan; Necaxa vs Querétaro, Atlético de San Luis vs Rayados y Mazatlán vs Puebla.

Para el sábado 19 de julio juegan: Tigres vs Juárez, León vs Chivas y Atlas vs Cruz Azul. Y por último, el domingo juegan Pumas vs Pachuca.