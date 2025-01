Los partidos que se jugarán en la jornada 2 del Clausura 2025

El próximo jueves 16 de enero del 2025, continúa la actividad del Clausura 2025 con la jornada 2 de la Liga BBVA MX. Los equipos buscan seguir sumando puntos para mantenerse en lo alto de la tabla .

Todavía hay equipos que siguen intentando cerrar sus primeros refuerzos o concretar sus primeras salidas y otros que ya tendrían a su plantel listo para el torneo, por lo que todavía podría haber varios movimientos en las siguientes fechas.

Partidos Jornada 2 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 2 del Clausura 2025 son: El jueves 16 de enero en punto de las 20:10 horas tiempo del centro de México, América vs Tijuana. El viernes 17 de enero en punto de las 19 horas tiempo del centro de México se jugará el Puebla vs Atlético de San Luis y Tigres vs Mazatlán. Por último, en punto de las 21 horas tiempo del centro de México Necaxa vs Chivas.



El sábado 18 de enero, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México Toluca vs Monterrey, en punto de las 21 horas tiempo del centro se jugarán el Juárez vs Cruz Azul y Atlas vs León.

El domingo 19 de enero, en punto de las 17 horas tiempo del centro de México se jugará el Querétaro vs Pumas. Por último, el lunes 20 de enero del 2024, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México se jugará el Pachuca vs Santos.

