Los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca EN VIVO

La Jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX comenzará este viernes 19 de julio, en el último fin de semana antes de que se paren las actividades por el torneo de la Leagues Cup.

Las actividades futbolísticas de este fin de semana, comenzaran con el duelo entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana, en el Alfonso Lastras a las 7:00 pm hora del centro de México.

¡Gol de Marcelo Flores! Tigres 1-0 América | Jornada 3, Apertura 2024

Te puede interesar: Los resultados de este miércoles en la Jornada 3 del Apertura 202 4

Los partidos más destacados de esta jornada cuatro, serán el Santos vs Tigres, Cruz Azul vs Toluca y Juárez vs América.

¿QUÉ PARTIDOS TRANSMITIRÁ TV AZTECA?

TV Azteca tendrá la transmisión EN VIVO del partido entre Puebla y Atlas que comenzará este 19 de julio, a las 21:05 hora del centro de México.

El resultado más común de encuentros entre Puebla y Atlas , es cuando los Camoteros juegan local es 1-1. Cinco encuentros han terminado con este resultado.

El resultado más común de encuentros entre Puebla y Atlas es 1 - 0. Nueve encuentros han terminado con este resultado.

Te puede interesar: Tigres vence a América y sigue invicto en el Apertura 2024

En los últimos 21 encuentros con Puebla jugando en casa, los poblanos han ganado nueve veces y han empatado siete veces, mientras que Atlas ha ganado 5 veces. La diferencia de goles es de 27-19 goles a favor de Puebla.

Todo este partido lo podrás EN VIVO disfrutar a través de Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes.