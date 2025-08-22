Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 22 de agosto de 2025

Este viernes 22 de agosto, arranca la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se disputan tres partidos emocionantes en los que se esperan varios goles.

Los tres partidos que se van a disputar hoy viernes 22 de agosto del 2025 son: Juárez vs Santos, Querétaro vs Atlético de San Luis y Tijuana vs Chivas.

FC Juárez vs Santos EN VIVO, Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Juárez vs Santos EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes

En punto de las 19 horas tiempo del centro de México, uno de los primeros encuentros es el Juárez vs Santos. El partido se va a disputar el el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Con la narración y el análisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Los Bravos llegan con cinco puntos conseguidos en las primeras cinco jornadas, con una victoria, dos empates y una derrota. Se ubica en el lugar 14 de la tabla por lo que busca llevarse los tres puntos.

Por su parte, Santos, llega en el octavo lugar con dos victorias y tres derrotas, acumulando seis puntos. El equipo busca sumar puntos y escalar posiciones en la tabla.

En busca de salir del último lugar

De igual forma, en punto de las 19 horas se enfrentan en el Estadio La Corregidora, Querétaro FC vs Atlético de San Luis.

Los Gallos Blancos se ubican en el último lugar con un punto, llegan de empatar en los últimos minutos ante Atlas, buscando recomponer su inicio del Apertura 2025.

Por su parte, San Luis, llega en el noveno lugar con seis puntos. Ha sumado puntos con un ataque dinámico, aunque su defensa flaquea fuera de casa.

Xolos de Tijuana vs Chivas

El último juego del día, cerrando la actividad en la noche a las 21:00 horas tiempo del centro de México, se enfrentan los Xolos de Tijuana vs Chivas de Guadalajara en el Estadio Caliente.

Los Xolos llegan en séptimo lugar con 8 puntos al tener dos victorias y dos empates. Mientras que Chivas llega con malos resultados al ubicarse en el lugar 16 de la tabla con tres puntos.

Un encuentro en el que Milito llega obligado a sumar puntos para poder calmar las criticas de los aficionados.

