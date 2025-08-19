Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

Estamos por llegar a un tercio del torneo cuando se dispute la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que llega con varios partidos llamativos y que varios podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete y en la App y Sitio Web de TV Azteca Deportes.

Los encuentros que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS son: Juárez vs Santos y Mazatlán vs Tigres.

El Juárez vs Santos con la mejor narración y análisis

El juego de Juárez vs Santos, se disputará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico de Benito Juárez el próximo viernes 22 de agosto del 2025. El partido lo podrás ver el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

🔜 Club Santos

¡Listos para volver a vernos en casa, afición! 🏟️ pic.twitter.com/FPe3RoO3f9 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 19, 2025

Sábado de futbol por TV Azteca Deportes con el Mazatlán vs Tigres

Para el sábado 23 de agosto del 2025, también podrás disfrutar del partido de Mazatlán vs Tigres totalmente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Jesús Joel Fuentes, David Medrano y Álvaro López Sordo.

🔜🔥⚽️ ¡Vaya partido de Cuartos de Final de @LeaguesCup que nos espera este miércoles ante @InterMiamiCF ! ¡Síguelo a través de Apple TV!

📺 https://t.co/UWmtBFcxxE pic.twitter.com/57SfMnr84r — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 18, 2025

Los felinos podrían llegar con un desgaste importante al tener que disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante el conjunto del Inter de Miami de Lionel Messi.

