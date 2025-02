Los partidos de jornada 8 del Clausura 2025 que transmitirá TV Azteca Deportes

Con León alargando su condición de invicto, terminó la fecha 7 en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. La siguiente, jornada 8, dará inicio el viernes 21 de febrero y en TV Azteca Deportes podrás disfrutar de tres partidos: a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

La actividad empezará con una doble cartelera de Viernes Botanero: Necaxa recibirá a Mazatlán en el Estadio Victoria; posteriormente, Puebla se medirán a Xolos en el Estadio Cuauhtémoc. Finalmente, el Estadio Olímpico Benito Juárez abrirá sus puertas el sábado 22 de febrero para el compromiso entre FC Juárez y Toluca.

Los partidos de jornada 8 del torneo Clausura 2025 de Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes EN VIVO y GRATIS

Necaxa vs Mazatlán | viernes 21 de febrero | 19:00 horas

vs | viernes 21 de febrero | 19:00 horas Puebla vs Xolos | viernes 21 de febrero | 21:00 horas

vs | viernes 21 de febrero | 21:00 horas FC Juárez vs Toluca | sábado 22 de febrero | 17:00 horas

¿Cómo ver los partidos de jornada 8 del torneo Clausura 2025 en TV Azteca Deportes?

Los tres partidos: Necaxa vs Mazatlán, Puebla vs Xolos y FC Juárez vs Toluca, podrás disfrutarlos a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

Los partidos de la jornada 8 en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

vs | sábado 22 de febrero | 17:00 horas Rayados vs Atlético de San Luis | sábado 22 de febrero | 19:00 horas

León vs Tigres | sábado 22 de febrero | 19:00 horas

Chivas vs Pachuca | sábado 22 de febrero | 19:05 horas

Pumas vs América | sábado 22 de febrero | 21:05 horas

Santos vs Atlas | domingo 23 de febrero | 17:00 horas

Cruz Azul vs Querétaro | domingo 23 de febrero | 19:05 horas

