Así se jugará la Jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Sigue la actividad del Apertura 2024. Tras una Jornada Doble llena de intensidad, donde el América hilo su segundo triunfo consecutivo, Cruz Azul perdió el invitico y Rayados ya es líder general de la competencia, la Jornada 9 está a la vuelta de la esquina, donde se realizarán nueve encuentros entre el viernes 20 y el domingo 22 de septiembre.

Uno de los encuentros más destacados de esta Fecha 9 del Futbol Mexicano sin duda es la visita de Chivas a la capital de país, para enfrentarse a La Máquina, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el mismo inmueble donde hace unos días el Rebaño Sagrado perdió contra las Águilas, en una nueva edición del Clásico Nacional.

Ir a Grecia “Ha sido la peor decisión que he tomado” | Entrevista completa con Rodolfo Pizarro

Te puede interesar: Las bajas del Fc Barcelona para el debut en Champions League

Fechas y horarios de los partidos de la Jornada 9 del Apertura 2024

El encuentro que abre esta Jornada 9 del Apertura 2024 será el Puebla vs Pachuca, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con todo el equipo de Fut Azteca, desde el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 7:00 AM. Los otro ocho duelos se jugarán de la siguiente manera:

Viernes 20 septiembre

Atlas vs Querétaro | 7:00 PM

Sábado 21 septiembre

León vs Atlético San Luis | 5:00 PM

Rayados vs Mazatlán | 7:00 PM

Necaxa vs América | 7:00 PM

Cruz Azul vs Chivas | 9:05 PM

Domingo 22 septiembre

Pumas vs Xolos | 5:00 PM

Santos vs Toluca | 7:05 PM

Juárez vs Tigres | 7:10 PM

Te puede interesar: Xabi Alonso elogia a Santi Giménez previo al duelo de Champions

Así va la Tabla General del Apertura 2024 tras la Jornada 8

1) Cruz Azul - 19 pts

2) Rayados - 19 pts

3) Toluca - 18 pts

4) Tigres - 17 pts

5) Chivas - 14 pts

6) Atlético San Luis - 14 pts

7) Atlas - 14 pts

8) Xolos - 14 pts

9) Pumas - 13 pts

10) América - 12 pts

11) Necaxa - 11 pts

12) Puebla - 11 pts

13) Mazatlán - 6 pts

14) Pachuca - 6 pts

15) Santos - 5 pts

16) León - 4 pts

17) Juárez - 4 pts

18) Querétaro - 4 pts