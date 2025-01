Los partidos de la jornada 1 del Clausura 2025 que se jugarán hoy sábado 11 de enero

El pasado viernes 10 de enero del 2025, arrancó la actividad de la jornada 1 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con tres partidos: Querétaro vs América, Mazatlán vs Juárez y Tijuana vs Toluca .

Los primeros tres juegos dejaron emociones y varios goles. El primer encuentro terminó con la victoria del América 1-0, en el caso de Mazatlán y Juárez empataron 1-1 y en el Tijuana vs Toluca fue lluvia de goles que finalizó 4-2 a favor de los diablos.

Este sábado 11 de enero del 2024, continúa la actividad con tres partidos que son bastante llamativos y se espera que den más emociones.



Partidos sábado 11 de enero

El primer encuentro del día es en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y juegan Atlético de San Luis vs Tigres. Para algunos aficionados puede ser una revancha luego de que en el Apertura 2024, San Luis eliminó a los felinos en Cuartos de final.

⚽️🔥 ¡Sábado de futbol, hoy debutamos en el Clausura 2025 y vamos juntos por un gran torneo! 🗣️ ¡Vamos los Tigres! 🐯 @HEB_mexico pic.twitter.com/eVrCwYLVzH — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 11, 2025

En punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Akron se verán las caras Chivas vs Santos, un encuentro en el que los aficionados del rebaño esperan poder ver algunos debuts de los nuevos refuerzos.

Primer partido del año y queremos el triunfo 👊 🇫🇷 ¡HOOOOY JUEGA EL GUADALAJARA! 🇫🇷 Con #UniónChivas desde el silbatazo inicial hasta el final 🐐 pic.twitter.com/WfcFeMRLZV — CHIVAS (@Chivas) January 11, 2025

Por último, a las 21:05 horas tiempo del centro de México, Cruz Azul recibirá al Atlas y tendrá su primer partido como local en el Clausura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario.