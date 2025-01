¡Regresa la Liga BBVA MX! Los partidos que se jugarán en la jornada 1

El próximo viernes 10 de enero del 2025, arranca la actividad del Clausura 2025 con la jornada 1 de la Liga BBVA MX. Todavía hay equipos que siguen intentando cerrar sus primeros refuerzos o concretar sus primeras salidas y otros que ya tendrían a su plantel listo para el torneo, por lo que todavía podría haber varios movimientos en las siguientes fechas.

Para la jornada 1, se van a disputar ocho encuentros bastante llamativos en los que se espera que haya una gran cantidad de goles, emociones y grandes jugadas. Además, que los equipos puedan empezar a mostrar a sus mejores jugadores para el torneo.

Los partidos de la jornada 1



La primera fecha del torneo, arranca el viernes 10 de enero del 2025 con tres encuentros. El primer partido será en punto de las 19 horas tiempo del centro de México entre Querétaro vs América. En punto de las 21 horas tiempo del centro de México, se van a tener dos juegos, el Mazatlán vs Juárez y Tijuana vs Toluca.

Para el sábado 11 de enero del 2025, se van a disputar cuatro encuentros. En punto de las 17 horas tiempo del centro de México Atlético de San Luis vs Tigres, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México se disputarán dos encuentros, Rayados vs Puebla y Chivas vs Santos. Por último, en punto de las 21 horas tiempo del centro de México jugarán Cruz Azul vs Atlas.

Por último, el domingo 12 de enero del 2025, se enfrentarán Pumas vs Necaxa en el Estadio Ciudad Universitaria.

