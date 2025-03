Los partidos que se jugarán en la Jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Con el parón de las ligas por la fecha FIFA del mes de marzo, la Selección Mexicana logró levantar por primera ocasión el título de la Nations League Concacaf al derrotar 2-0 a Canadá en Semifinales y ganar 2-1ante Panamá. Son los últimos días con actividad de selecciones pues esta por terminar la fecha FIFA, por lo que el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX volverá a la actividad con la Jornada 13.

Los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

El Clausura 2025 regresará con toda la actividad de la Jornada 13. Fecha que puede ser clave para muchos equipos en la lucha por estar en los lugares de Liguilla directa o de Play In.

La actividad de la Jornada 13 arrancará el viernes 28 de marzo del 2025 con dos partidos. En punto de las 19 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria, se enfrentarán Necaxa vs Querétaro. El segundo juego del día será a las 21 horas tiempo del centro de México y juegan Mazatlán vs Atlas en el Estadio El Encanto.

Para el sábado 29 de marzo del 2025, en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, se jugará el Juárez vs Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez y Toluca vs Pachuca en el Estadio Nemesio Diez. En punto de las 19:06 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes se enfrentan América vs Tigres.

Por último, para terminar con la actividad del día, a las 21:06 horas tiempo del centro de México se enfrentarán Chivas vs Cruz Azul en el Estadio Akron y a las 21:10 horas tiempo del centro de México, jugarán Rayados de Monterrey vs Tijuana en el Estadio BBVA.

Para terminar con la actividad de la fecha, el domingo 30 de marzo del 2025, se enfrentan Santos vs Atlético de San Luis en el Estadio Corona en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Por último, el último juego de la fecha es el León vs Pumas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.