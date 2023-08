Partidos de la Leagues Cup | 16avos de Final jueves 3 de agosto

Luego del show de Lionel Messi, uno más, dentro de la Leagues Cup, seguirá la actividad de los Dieciseisavos de Final del torneo, en donde se dará el único choque, de la ronda, entre dos equipos de la Liga BBVA MX.

Pumas y Querétaro se medirán, buscando un lugar en los Octavos de Final del torneo, mientras que también entrarán en actividad Atlas, que se enfrentará a New England, así como Cruz Azul que se medirá al Charlotte FC y el León, que buscará su boleto enfrentando al Real Salt Lake.

¿Qué partidos se juegan hoy jueves 3 de agosto en la Leagues Cup?

El primer partido será entre el Atlas y el New England Revolution, que se disputará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Habrá tres duelos a la misma hora, ya que New York Red Bulls se medirá al New York City, Philadelphia Union al DC United y Pumas se enfrentará al Querétaro.

A las 18:30 horas dará inicio el duelo entre Cruz Azul y Charlotte FC, mientras que el último enfrentamiento que habrá en el día, será el del León ante el Real Salt Lake, que se jugará a las 20:30 horas.

- Atlas vs New England Revolution - 18:00 horas

- New York Red Bulls vs New York City - 18:00 horas

- Philadelphia Union vs DC United - 18:00 horas

- Pumas vs Querétaro - 18:00 horas

- Cruz Azul vs Charlotte FC - 18:30 horas

- León vs Real Salt Lake - 20:30 horas

Cabe recordar que el choque entre Atlas y New England, lo podrás ver por las pantallas de Azteca 7. Al igual que el duelo entre el Mazatlán y el FC Dallas, las mejores voces del mundo mundial narrarán el encuentro.

