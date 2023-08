Los partidos de hoy martes 8 de agosto en la Leagues Cup

Este martes 8 de agosto de 2023, continúa la actividad de la Leagues Cup 2023 con los últimos partidos de los Octavos de Final, por lo que esta noche, se terminan de definir los equipos que avanzan a los Cuartos de Final y los enfrentamientos que se tendrán.

Por el momento, son tres los equipos que ya se encuentran clasificados a la siguiente fase y ya hay un encuentro definido para los Cuartos de Final. Se trata del partido del Inter Miami vs Charlotte FC.+

Partidos hoy de Leagues Cup

Para este martes 8 serán cinco partidos los que se jueguen en la competencia. A las 18 horas (tiempo del centro de México) se juegan tres partidos al mismo tiempo, los cuales son: Philadelphia Union vs New York Red Bulls en el Estadio Subaru Park ubicado en Chester, Pensilvania. El encuentro estaba planeado para que se disputara el lunes 7 pero por el tiempo del clima no se pudo y tuvo que ser modificado a este martes. El equipo que gane se medirá contra el conjunto del Querétaro que consiguió su pase al ganar en penales ante New England.

El segundo partido es el de Toluca vs Minnesota United en el Estadio Allianz Field situado en la ciudad de Saint Paul, estado de Minnesota. Y el tercero es el del América vs Nashville SC en el Estadio Geodis Park ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee.

A las 20 horas se va a disputar el Clásico Regio entre Tigres vs Rayados en el Estadio Shell Energy ubicado en la ciudad de Houston, Texas. Por último, a las 20:30 horas jugará Los Angeles FC vs Real Salt Lake en el Estadio BMO ubicado en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario.

🤠 ¿Qué equipo tiene la mejor afición, @TigresOficial o @Rayados? 🐯



😯 ¿𝑪𝙪𝒂́𝙡 𝙚𝒔 𝒔𝙪 𝙥𝒓𝙤𝒇𝙚𝒔𝙞𝒐́𝙣? 🐯 𝑳𝙖 𝙐, 𝑳𝙖 𝙐, 𝑳𝙖 𝙐 👏 pic.twitter.com/mfcLlzuRkQ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2023

