Los partidos del martes 28 de enero que transmitirá TV Azteca de la Jornada 4 del Clausura 2025

Hay Fecha Doble en el Futbol Mexicano. Esta semana habrá muchos partidos de la Liga MX, y TV Azteca trae para ti, tres encuentros en la Jornada 4, que no te puedes perder, y aquí te decimos, las Fechas y los Horarios de los encuentros que podrás disfrutar por la señal de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Te puede interesar:

Esta será la primera de las tres Jornadas Dobles que habrá durante este Clausura 2025. La segunda será en la Fecha 9, que estará dividida en dos semanas, entre el 18 y 19 de febrero, y el 25 y 26 del mismo mes. La tercer y última será en la Jornada 16, y que disputará entre 15 y 16 de abril.

Los partidos que transmitirá TV Azteca en la Jornada 4 del Clausura 2025

En esta primera Jornada Doble, la Fecha 4, no te pierdas los tres encuentros que tenemos para ti. Primero arrancamos con dos duelos este martes 28 de enero; a las 7:00 PM el Puebla vs Mazatlán, y al terminar no te pierdas el Tigres vs Xolos, ambos por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.



Mientras que el miércoles 29 de este mismo mes, el FC Juárez recibe a Santos Laguna, y tu podrás disfrutarlo desde las 8:50 PM (tiempo del centro de México), por la mismas señal antes mencionadas, para así terminar con la primer Fecha Doble del Clausura 2025.

Fechas y Horarios de los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2025

En total serán nueve duelos los que disputen entre este martes y miércoles, dentro de la Jornada 4 del Clausura 2025, y así quedaron los horarios para los duelos.

Partidos martes 28 de enero de la Jornada 4 del Clausura 2025

Puebla vs Mazatlán | 7:00 PM | Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca

América vs Atlético San Luis | 7:00 PM

Tigres vs Xolos | 9:00 PM | Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes



León vs Chivas | 9:00 PM | Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes

Necaxa vs Cruz Azul | 9:00 PM

Partidos miércoles 29 de enero de la Jornada 4 del Clausura 2025

Atlas vs Monterrey | 7:00 PM

Querétaro vs Pachuca | 7:00 PM

FC Juárez vs Santos | 9:00 PM | Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes

Pumas vs Toluca | 9:00 PM