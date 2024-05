Los partidos de Liguilla que transmitirá TV Azteca Deportes

Seis equipos ya tienen su boleto a la Liguilla. América, Cruz Azul, Toluca, Rayados, Tigres y Chivas se encuentran en la Fase Final del Futbol Mexicano, donde buscarán arrebatarle la corona a las Águilas, mientras que los de Coapa intentarán conseguir el deseado bicampeonato.

Además de ellos, cuatro escuadras más quieren los boletos que restan: Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro, que están en el Play In, partidos que se disputarán esta semana, donde los Tuzos y los universitarios se miden entre sí donde el vencedor enfrentará a Cruz Azul, y el perdedor jugará contra el ganador del Rayos vs Gallos, para definir el último lugar de los Cuartos de Final, mismo que se verá las caras contra los azulcremas.

América se corona como el “Equipo de la Temporada 2023-2024"

Los partidos de Liguilla que transmitirá TV Azteca

Los cruces que ya están definidos son el Rayados vs Tigres, y el Toluca contra Chivas. Este último, la Ida de los Diablos ante el Rebaño Sagrado, encuentro que se disputará en el Estadio Akron, en Guadalajara, lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes.

Aún falta por definir la fecha y el horario del encuentro, pero con todo el equipo de Fut Azteca, no te pierdas la ida de los Cuartos de Final entre estos dos equipos, por Azteca 7, y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Cuándo se anuncia las fechas y los horarios Cuartos de Final del Clausura 2024?

El domingo, se jugará el tercer partido de Play In, entre el perdedor de Pachuca vs Pumas, y el ganador de Necaxa vs Querétaro, aunque también falta por definir el horario de este encuentro. Una vez terminado quedarán definidos los Cuartos de Final.

Ya con los partidos listos, la Liga BBVA MX seguramente el lunes, confirmará las Fechas y los Horarios, pero se espera que América juegue miércoles y sábado; mismo caso podría ser con Rayados y Tigres; para así mandar a Cruz Azul y el Toluca ante Chivas en jueves y domingo.