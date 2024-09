Los partidos más atractivos de la primera fase de la Champions League

La UEFA Champions League ha dado un giro radical para la temporada 2024/25, despidiéndose del tradicional formato de grupos y adoptando un nuevo sistema que promete más emoción y competitividad.

Con 36 equipos en una “Fase de Liga”, los aficionados al futbol están ante una edición histórica del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

Un nuevo formato, un nuevo desafío

En esta nueva era de la Champions League, cada equipo disputará ocho partidos, enfrentándose a rivales de diferentes bombos.

Los ocho mejores clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos del noveno al vigésimo cuarto disputarán una ronda de play-off para definir a los ocho clasificados restantes.

Los doce equipos que no superen esta fase quedarán eliminados.

Este cambio de formato garantiza un calendario más apretado y una mayor exigencia física para los jugadores, pero también ofrece más oportunidades para que los equipos más pequeños sorprendan y alcancen rondas avanzadas.

Mejores duelos de la primera fase

La primera fase de la Champions League 2024/25 está repleta de enfrentamientos que prometen ser inolvidables.

Algunos de los duelos más atractivos que nos depara esta temporada son:

Clásicos europeos: Real Madrid vs. Borussia Dortmund, Liverpool vs. Real Madrid, Bayern Munich vs. PSG. Barcelona vs. Bayern Munich.

Duelos de gigantes: Manchester City vs. Inter de Milán, PSG vs. Manchester City, Juventus vs. Manchester City, Arsenal vs. PSG.

Estos partidos, y muchos otros, prometen emociones fuertes y definirán el rumbo de la competición.

La nueva Champions League promete emociones

La UEFA Champions League ha dado un paso hacia el futuro con un nuevo formato que promete más emoción y competitividad.

Los equipos más grandes de Europa se enfrentarán en duelos épicos, mientras que los equipos más pequeños tendrán la oportunidad de sorprender al mundo.

Esta temporada, la Champions League será más impredecible que nunca.

