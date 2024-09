Fechas y horarios de la Semana 4 de la Temporada 2024 de la NFL

Se viene una nueva jornada en la NFL. La Semana 4 del futbol americano de los Estados Unidos dará inicio este jueves, cuando los Dallas Cowboys, visiten a los New York Giants, en el MetLife Stadium, partido en el que ambas franquicias llegan con dos derrotas y una victoria en lo que va de la Temporada 2024.

Previo al inico de esta nueva fecha son cinco equipos los que aún no conocen la derrota: Bills, Chiefs y Steelers por parte de la Conferencia Americana; y los Vikings y Seahawks, del lado de la Conferencia Nacional. En el otro lado de la moneda, hay escuadras que no han podido ganar y tiene marca de 0-3 son los Bengals, Jaguars y Titans, todos de la AFC.

Fechas y horarios de los partidos de la Semana 4 de la NFL 2024

Jueves 25 de septiembre

Cowboys vs Giants | 6:15 PM

Domingo 29 de septiembre



Steelers vs Colts | 11:00 AM

Vikings vs Packers | 11:00 AM

Jaguars vs Texans | 11:00 AM

Saints vs Falcons | 11:00 AM

Rams vs Bears | 11:00 AM

Eagles vs Buccaneers | 11:00 AM

Bengals vs Panthers | 11:00 AM

Broncos vs Jets | 11:00 AM

Commandeers vs Cardinals | 2:05 PM

Patriots vs 49ers | 2:05 PM

Browns vs Raiders | 2:25 PM

Chiefs vs Chargers | 2:25 PM

Bills vs Ravens | 6:20 PM

Lunes 30 de septiembre

Titans vs Dolphins | 5:30 PM

Seahawks vs Lions | 6:15 PM

Así van las Divisiones en la NFL luego de la Semana 3

Conferencia Americana

Este

Bills | 3-0

Jets | 2-1

Dolphins | 1-2

Patriots | 1-2

Norte

Steelers | 3-0

Browns | 1-2

Ravens | 1-2

Bengals | 1-2

Sur

Texans | 2-1

Colts | 1-2

Titans | 0-3

Jaguars | 0-3

Oeste

Chiefs | 3-0

Chargers | 2-1

Broncos | 1-2

Raiders | 1-2

Conferencia Nacional

Este

Commanders | 2-1

Eagles | 2-1

Cowboys | 1-2

Giants | 1-2

Norte

Vikings | 3-0

Lions | 2-1

Packers | 2-1

Bears | 1-2

Sur

Saints | 2-1

Buccaneers | 2-1

Falcons | 1-2

Panthers | 1-2

Oeste

Seahawks | 3-0

Cardinals | 1-2

Rams | 1-2

49ers | 1-2