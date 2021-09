Partidos que transmitirá TV Azteca Deportes el 17 y 18 de septiembre

Tenemos harto futbol para este fin de semana. El tradicional Viernes Botanero trae dos partidazos para ti: empezamos con el Herta Berlin vs Greuther Fürth, de la Bundesliga; más tarde nos pasamos al encuentro entre el Necaxa vs Atlas; y el sábado un platillo fuerte con el Mazatlán vs Pumas.

Hertha Berlin vs Greuther Fürth | Bundesliga Jornada 5

El primer encuentro que podrás disfrutar con nosotros será entre el Hertha Berlon vs Greuther Fürth, de la Jornada 5 de la Bundesliga.

Aunque apenas comenzó el torneo del futbol alemán, ambos equipos buscarán una victoria para salir de la zona de descenso, pues actualmente marchan en la posición 16 y 18 respectivamente. Por su parte, el conjunto de la capital teutona ya suma tres puntos, gracias a una victoria la semana pasada ante el Bochum, por marcador de 1-3.

En tanto, el recién ascendido la Bundesliga no conoce la victoria, y tiene un tres derrotas y un empate en la Jornada 2, contra el Arminia (1-1), por lo que un buen resultado es importante para empezar a soñar con mantenerse en la primera división.

Necaxa vs Atlas | Viernes Botanero

En la noche, tenemos un platillo de lujo cuando el Necaxa reciba en Aguascalientes al Atlas, en el fantástico y ya conocido Viernes Botanero.

El conjunto rojinegro ha sido una de las sorpresas del certamen y más con la remontada de la Jornada pasada, cuando vencieron al poderoso Monterrey. Se encuentran en sexto lugar de la tabla general con 13 unidades.

Por su parte, el Necaxa está en la posición 11, con nueve puntos, lo que lo pone en puestos del Repechaje del Grita México 2021. Los Rayos llegan con la obligación de un triunfo, pues suman dos derrotas al hilo.

Mazatlán vs Pumas | Jornada 9 Liga BBVA MX

Y para el plato fuerte tenemos a uno de los denominados "Grandes" del futbol mexicano. El Mazatlán FC recibe a los Pumas en el Kraken;

Ambos conjuntos no están pasando por el mejor de los momentos, por lo que un triunfo es importante en ambas escuadras. Son 12 y 16 de la Tabla General, y a mitad del torneo es momento de despertar para empezar a soñar con, al menos, el repechaje del futbol mexicano.