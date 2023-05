Así se jugaran los partidos de Repechaje del Clausura 2023

Se ha terminado el Torneo regular del Clausura 2023 de la Liga MX y ya tenemos definidos a los cuatro equipos clasificados directos a la Liguilla y los ocho equipos que van a tener que enfrentarse en el Repechaje.

Los cuatro equipos clasificados a la Liguilla directa son: en primer lugar Monterrey, América en segundo con 34 puntos, Chivas en tercero con 34 puntos y Toluca en cuarto con 32 puntos. Los ocho equipos clasificados al Repechaje son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos Laguna.

Así se vivió el Viernes Botanero en Fut Azteca desde el Barrio

Te puede interesar: Tiago Volpi con los mismos goles que cinco delanteros en el Clausura 2023

Enfrentamientos de Repechaje Clausura 2023

El conjunto de Pachuca quedó en quinto lugar con 31 puntos y se enfrentará al Santos que logró clasificar con 19 puntos. El partido será en el Estadio Hidalgo.

El segundo juego que tendremos en el Repechaje será entre León vs Atlético de San Luis. La Fiera quedó en el sexto lugar con 30 puntos, mientras que San Luis quedó en el lugar 12 con 19 puntos. El juego se disputará en el Estadio Nou Camp.

El tercer juego será entre Tigres vs Puebla. Los dirigidos por Siboldi clasificaron en el séptimo lugar con 25 puntos, mientras que los camoteros entraron en el onceavo lugar con 20 puntos. El enfrentamiento será en el Estadio Universitario.

El último partido del Repechaje es entre Cruz Azul vs Atlas, los celeste aseguraron el octavo lugar de la tabla con 24 puntos y los rojinegros el noveno con 21 puntos. El partido será en el Estadio Azteca.

Pachuca vs Santos

León vs Atlético de San Luis

Tigres vs Puebla

Cruz Azul vs Atlas

¿A qué hora se juegan los partidos del repechaje del Clausura 2023? Cruz Azul vs Atlas - Sábado 6 de mayo - 17:00 horas

Pachuca vs Santos - Sábado 6 de mayo - 19:10 horas



León vs Atlético de San Luis - 19:06 horas

Tigres vs Puebla - 21:10 horas

Los días y horarios en que se van a disputar los encuentros se darán a conocer entre el lunes 1 de mayo y el martes 2 de mayo.

Te puede interesar: Mazatlán cesa a Rubén Omar Romano tras finalizar el Clausura 2023