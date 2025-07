¡Regresa la Liga BBVA MX! Los partidos que se van a jugar en la Jornada 1 del Apertura 2025

Es oficial, esta semana regresa la actividad del fubtol mexicano. Este viernes 11 de julio del 2025 arranca el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, tras casi dos meses de pausa.

Los equipos llevan varias semanadas de pretemporada, han logrado cerrar varios refuerzos y ya estan listos para iniciar con las emociones y el claro objetivo de poder pelear por el campeonato.

Los partidos que se jugarán en la Jornada 1 del Apertura 2025

Para la primera jornada, la actividad comienza desde el viernes 11 de julio del 2025 con tres partidos. El primer juego del día es Puebla vs Atlas en el estadio Cuauhtemoc en punto de la 19 horas tiempo del centro de México.

El segundo partido es el Juárez vs América en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. Por último, el encargado de cerrar con la actividad del día es el Tijuana vs Querétaro en el Estadio Caliente en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 12 de julio del 2025, se disputan tres encuentros. El primero es el Toluca vs Necaxa en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El segundo juego es el Santos vs Pumas en el Estadio Corona en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Por último, se enfrentan Cruz Azul vs Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitado en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

El domingo 13 de julio del 2025, finaliza la actividad de la primera jornada con dos partidos. En punto de las 17 horas se enfrentan Pachuca vs Rayados en el Estadio Hidalgo. El último juego de la jornada es el León vs Atlético de San Luis en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp.