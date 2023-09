Los partidos del domingo de la Semana 2 de la NFL 2023

Inició la Semana 2 de la NFL 2023. En el Thursday Night Football, los Philadelphia Eagles no tuvieron piedad y derrotaron a los Minnesota Vikings por pizarra de XX-XX, para conseguir su segunda victoria de la Temporada, mientras que el equipo de Kirk Cousins se quedó con marca de 0-2.

Jalen Hurts y compañía se pusieron 2-0 en la Conferencia Nacional, y siguen dando aviso de que son uno de los rivales a vencer, y amplios favoritos para llegar al Super Bowl, junto con los 49ers, en la zona antes mencionada; por su parte, los Vikingos buscarán retomar el camino en las siguientes fechas, pues ellos también están pronosticados para al menos meterse a playoffs.

Te puede interesar: Los quarterbacks que podrían reemplazar a Aaron Rodgers en los Jets

Partidos de las 11:00 AM del domingo 17 de septiembre | Semana 2 NFL 2023

Para los duelos del domingo en la mañana, hay que llaman más la atención de los fanáticos del futbol americano: el Ravens vs Bengals, duelo del Norte de la Conferencia Americana, donde se verán las caras Joe Burrow y Lamar Jackson; y el Chiefs vs Jaguars, encuentro que medirá a Patrick Mahomes y Trevor Lawrence, partido que Kansas City está esperando para ver quien paga los platos rotos de su derrota frente a los Detroit Lions.

Seahawks vs Lions

Colts vs Texans

Bears vs Buccaneers



Packers vs Falcons

Raiders vs Bills

Chargers vs Titans

Sam Greene/USA TODAY Sports Sep 13, 2020; Cincinnati, OH, USA; Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) carries the ball for a touchdown in the first quarter during a Week 1 NFL football game against the Los Angeles Chargers, Sunday, Sept. 13, 2020, at Paul Brown Stadium in Cincinnati. The touchdown was the first in his career. Mandatory Credit: Sam Greene/Cincinnati Enquirer-USA TODAY NETWORK Sept 13

Partidos de las 2 de la tarde del domingo 17 de septiembre | Semana 2 NFL 2023

Para las 2 de la tarde, habrá cuatro encuentros, también con dos muy atractivos para los aficionados. El 49ers vs Rams, pues los de La Bahía son favoritos en la Nacional, pero se miden a una de las mejores defensivas de la liga, por lo que será un gran parametro para ellos, y ver si en realidad pueden ser considerados para ganar el título de Conferencia.

El otro duelo que se roba las miradas es la visita de los Jets al AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys. Ambas franquicias llegan con triunfo y buscarán seguir con la misma inercia, sobre todo los de Nueva York que perdieron a su mariscal de campo estrella, Aaron Rodgers, por una lesión en el tendón de Aquiles.

Giants vs Cardinals

Washington vs Broncs

Miami Dolphins y New England Patriots se enfrentan en el Sunday Night Football

Para cerrar la actividad del domingo, el Gillette Stadium recibe el Miami Dolphins vs New England Patriots. Duelo por el Este de la Conferencia Americana, y de mucha tradición, donde Tua Tagovailoa y Tyreek Hill esperan sumar el 2-0 en la campaña y hundir a sus rivales con un 0-2.