Así se jugarán los Cuartos de Final de la Champions League

El torneo más importante a nivel de clubes sigue su curso. Se dio a conocer cómo se jugarán los Cuartos de Final de la Champions League, con cuatro duelos más que interesantes en donde conoceremos a los semifinalistas.

Las sorpresas son el Benfica y el Villarreal, que eliminaron al Ajax de Edson Álvarez y a la Juventus respectivamente. Ambos conjuntos tienen quizá la prueba más dura, rumbo a la fase más emocionante en el Viejo Continente.

Te puede interesar: Pulisic guía al Chelsea a los Cuartos de Final de la Champions League

Reuters

Los partidos de Cuartos de Final de la Champions League

El primer cruce será, quizá, el más interesante. El Chelsea, con todos los problemas que atraviesa por el caso de Romám Abramóvich, se medirá al Real Madrid de Carlo Ancelotti.

El siguiente encuentro será entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Una vez más, Pep Guardiola frente al ‘Cholo’ Simeone. Dos estilos distintos pero que han enamorado a Europa en la última década.

Una de las sorpresas, el Villarreal, deberá superar al Bayern Múnich si quiere seguir vivo en el torneo. Mientras que el Benfica se medirá al Liverpool, buscando meterse entre los cuatro mejores.

Las semifinales de la Champions League

Cabe recordar que también se sorteó el camino a seguir el resto del torneo. Además de los Cuartos de Final, ya sabemos cuáles serían los duelos en las semifinales y también en la final.

El ganador del Benfica vs Liverpool, se medirá al vencedor del Villarreal vs Bayern Múnich. Lo mismo sucederá con el choque entre Chelsea y Real Madrid, que enfrentará a quien gane del Manchester City vs Atlético de Madrid.

Es decir, después de los Cuartos de Final podríamos tener un duelo español en semifinales con el Real Madrid enfrentando al Atlético o uno inglés entre Chelsea y Manchester City. Del otro lado, Benfica y Villarreal podrían protagonizar una de las semifinales más inesperadas en la historia de la Champions League.

Te puede interesar: Villarreal termina con las aspiraciones de Juventus