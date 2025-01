Los partidos que estaría suspendido Óscar García tras patear a James Rodríguez

Podría venir una dura sanción para Óscar García. El nuevo entrenador de las Chivas , vio su primera tarjeta roja en el Futbol Mexicano, luego de protagonistar un colapso de bronca que se armó en el duelo entre el Rebaño Sagrado y el Léon, en el Bajío, luego patear a James Rodríguez en el primer tiempo del encuentro.

VIDEO: DT de Chivas Óscar García AGREDIÓ a James Rodríguez

Todo inició luego de que el mismo estratega ‘escondiera’ el balón a sus rivales, motivo por el cual fue empujado por un futbolista de los Esmeraldas, la banca del Guadalajara se vació y entre empujones, fue cuando el DT español soltó una pequeña patada, que el árbitro vio y motivo por el cual vio la tarjeta roja.

Los partidos que estaría suspendido Óscar García tras la agresión a James Rodríguez

De acuerdo con el reglamente de la Federeción Mexicana de Futbol, el ibérico podría recibir una sanción de entre un partido y hasta 15 por conducta violenta; pero cabe mencionar al ser un “acto de inicio de riña”, y dependiendo lo que estipule la cédula de los árbitros, el castigo podría rondar entre un juego y hasta seis.



En los últimos casos, las repercuciones han sido menos graves, y es posible que se quede con un duelo de suspensión junto con una multa económica, medidas que ha tomado la Comisión en últimas fechas.

Los partidos que se podría Óscar García por la suspensión

Dependerá de la Comisión Disciplinaria cuantos encuentros este fuera, pero aquí te dejamos el calendario de las Chivas, las siguientes seis jornadas:

Jornada 5 | vs Querétaro | sábado 1 febrero

Jornada 6 | vs Xolos | domingo 9 febrero

Jornada 7 | en Toluca | sábado 15 febrero

Jornada 8 | vs Pachuca | sábaado 22 febrero

Jornada 9 | en Atlético San Luis | miércoles 26 de febrero

Jornada 10 | en Pumas | sábado 1 marzo