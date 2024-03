Los partidos que transmitirá TV Azteca este viernes 1 de marzo

Este viernes primero de marzo del 2024, comienza la actividad de la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Las acciones inician con tres partidos para este viernes, los cuales son: Atlético de San Luis vs Puebla, Querétaro vs Santos y Mazatlán vs Necaxa.

Para el sábado dos de marzo continúa la actividad con cuatro juegos; Toluca vs Tigres, Pachuca vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas y Atlas vs América. Por último, termina la actividad el domingo con los juegos entre Rayados vs Pumas y Tijuana vs León.

Los partidos que transmitirá Azteca Deportes hoy viernes 1 de marzo

Este viernes TV Azteca transmitirá dos partidos totalmente en vivo y gratis. El primer partido será el de Querétaro vs Santos en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México). Ambos equipos buscarán los puntos, los Gallos llegan en el décimo lugar con 11 puntos mientras que Santos se encuentra en el lugar 14 con siete puntos conseguidos.

En el partido tendrás la narración y el análisis de: Jesús Joel Fuentes, Pablo De Rubens, David Medrano, Omar Villarreal y Francisco Chacón. Lo podrás ver Azteca siete y la página web y la app de Azteca Deportes.

El segundo partido que se tendrá será el de Mazatlán vs Necaxa que se disputará en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Necaxa llega en el noveno lugar con quince puntos, mientras que Mazatlán llega con seis puntos en la posición quince de la tabla.

En la transmisión contarás con la mejor narración y el mejor análisis de: Christian Martinoli, David Medrano, Zague, Alvaro Lopez Sordo y Carlos Salgado.

