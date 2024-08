Los partidos de la jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX que transmitirá EN VIVO y GRATIS TV Azteca

El pasado viernes 16 de agosto del 2024, se reanudó la actividad del Apertura 2024 con tres partidos. Luego de que quedaron eliminados varios equipos mexicanos, para no perder ritmo, decidieron regresar a la actividad.

Es por eso que luego de que ha terminado la participación de los equipos de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2024, al quedar todos totalmente eliminados. Este viernes 23 de agosto del 2024, regresarán todos los equipos a tener actividad en el Apertura 2024.

La actividad se reanudará con los partidos de la jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los cuales son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey, Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

Los partidos de la jornada 5 que transmitirá TV Azteca

Para la jornada 5, hay partidos que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. El primer partido es el viernes 23 de agosto del 2024, en punto de las 20 horas tiempo del centro de México, Mazatlán vs Pachuca. Encuentro que se disputará en el Estadio El Encanto.

El segundo partido que podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis es el de Tigres vs Chivas. Encuentro que se va a disputar el sábado 24 de agosto del 2024 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

