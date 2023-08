Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2023 que transmitirá TV Azteca Deportes

Tres partidos por nuestras pantallas. Sí, leíste bien, Azteca Deportes trae para ti doble cartelera del Viernes Botanero, con postre el sábado por la noche, duelos que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, correspondientes a la Jornada 6 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

No te pierdas este viernes 25 de agosto, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) el Puebla vs FC Juárez; al terminar el Xolos vs Mazatlán; y el sábado con bombo y platillo el Santos contra el líder de la competencia, las Chivas rayadas de Guadalajara, en punto de las 21:05 horas.

¿Cómo llegan Puebla y Juárez al partido de la Jornada 6?

En el primero de los dos encuentros de este Viernes Botanero, La Franja llega sin entrenador, luego de haber caído en cuatro duelos al hilo, para apenas sumar un punto tras el empate en la primera jornada ante los Tigres, en el Volcán; del otro lado están los soprendentes Bravos, que están invictos, son segundos de la Tabla General y arriban tras golear 4-1 a los Pumas, que tampoco habían perdido en el certamen.

Así llegan los Xolos y el Mazatlán al Viernes Botanero de la Jornada 6

En el segundo platillo de este 25 de agosto, tenemos a la escuadra de Miguel Herrera, los Xolos, que solo suman una victoria en torneo, además de un empate y un par de derrotas, para sumar cuatro unidades; por su parte, el Mazatlán lleva con los ánimos en lo más alto, pues acaban de conseguir su primer triunfo en el Apertura 2023, ante el Puebla, con un hombre de menos.

Chivas visita a Santos en la Jornada 6 por las pantallas de Azteca Deportes

Y el sábado, a las 21:00 horas, no te pierdas al superlíder de la Liga BBVA MX, las Chivas, que tienen 13 de 15 unidades posibles, invictas y con cuatro triunfos en el semestre; del otro lado, los locales, Santos, ha tenido un par de igualadas en sus últimos dos encuentros y una victoria, además de un descalabro en su debut en el certamen. Duelazo que no te puedes perder por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.