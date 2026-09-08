CONFIRMADO: Tigres pierde a una de sus figuras para lo que resta del Apertura 2026

A través de sus redes sociales, Tigres Femenil compartió el parte médico de Greta Espinoza, defensa de las Amazonas que tuvo que salir de cambio en el reciente partido del equipo ante Santos Laguna por la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX, y el diagnóstico es poco alentador ya que se perderá el resto del campeonato.

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Greta Espinoza es baja de Tigres para lo que resta del torneo

El Club Tigres Femenil informó que Greta Espinoza sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y un esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, por lo que tendrá que ser operada en los próximos días y se perderá lo que resta del torneo Apertura 2026 con un tiempo de recuperación estimado en nueve meses.

Espinoza se lesionó al minuto 34 del partido al intentar buscar una pelota dentro del área chica procedente de un tiro libre, pero se le atoró la pierna derecha provocándole la lesión.

La defensa tuvo que abandonar el Estadio Universitario de Nuevo León en el carrito de las desgracias y fue trasladada al hospital para su valoración, misma que resultó poco favorable.

🏥 REPORTE MÉDICO @christusmx



Informamos a nuestra afición que Greta Espinoza sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, por lo que será operada en los próximos días.



¡Fuerza, Greta! pic.twitter.com/Rbdme8fTVo — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 8, 2026

"Informamos a nuestra afición que Greta Espinoza sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, por lo que será operada en los próximos días", compartió el club Felino.

Espinoza se perderá también los compromisos de la Selección Mexicana Femenil de carcater amistoso, así como el Campeonato de la Concacaf que dará los boletos para la Copa Mundial de la FIFA Femenil y del torneo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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