Este será el último partido del Clausura 2024 de la Liga MX

Se fueron 16 Jornadas del Clausura 2024. La Temporada Regular de la Liga BBVA MX llega a su fin esta semana, que puede definir muchas cosas, como el líder del futbol mexicano, y varios lugares en la Liguilla y Play In de este semestre que ha sido uno de los más peleados.

Tras la última fecha disputada, América se quedó en la cima del certamen, junto a Toluca, empatados en puntos con 32; el tercer sitio fue para el Cruz Azul, que desaprovechó tras un empate frente al Atlas, iguarlos a ellos en lo más alto del balompié azteca; y en total siguen con vida 11 equipos, para 10 lugares que habrá en la Fiesta Grande.

Un día con Benjamín Galindo, guerrero que le cumplió una promesa a su hija

Te puede interesar: André Jardine revela el nuevo ‘Clásico’ del América

¿Crisis en el América? Las Águilas han venido a la baja

Te puede interesar: ¡Precios de locura! Esto cuestan los boletos para el Pachuca vs América

¿Cuál es último partido del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX?

Como cada semana, serán nueve partidos lo que se disputen en la Fecha 17 del Clausura 2024, la que culmina la temporada regular de la Liga BBVA MX. Primero, en el Viernes Botanero no te pierdas el partido entre el Puebla y el América.

Otro de los encuentros que llaman la atención esta Jornada, es el Atlas vs Chivas, una nueva edición del Clásico Tapatío, que también podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, el sábado a las 9:10 PM (tiempo del centro de México).

Para cerrar la Fase Regular del Clausura 2024, Santos recibe al Atlético San Luis, y Necaxa a Rayados, siendo el último el que podría definir algunos lugares para la Liguilla de la Liga BBVA MX, que primero arrancará con el Play In, para después los Cuartos de Final.

Te puede interesar: OFICIAL: Milan jugará en México contra dos equipos de la Liga BBVA MX

Así se jugará la Última Jornada del Clausura 2024

Viernes 26 de abril

Puebla vs América | 7:00 PM | Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes



Querétaro vs Pumas | 9:10 PM

Sábado 27 de abril

Juárez vs León | 5:06 PM

Toluca vs Cruz Azul | 7:00 PM

Tigres vs Xolos | 7:00 PM

Pachuca vs Mazatlán | 7:10 PM

Atlas vs Chivas | 9:10 PM | Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes

Domingo 28 de abril

Santos vs Atlético San Luis | 6:00 PM

Necaxa vs Santos | 6:00 PM