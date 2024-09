Los partidos que se van a disputar en la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Han pasado ya nueve jornadas del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La última fecha dejó siete victorias, dos empates y un total de 14 goles marcados. La tabla de posiciones empieza a apretarse con los resultados que se han dado.

Para la jornada 10 de la Liga BBVA MX, nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 27 de septiembre del 2024 al domingo 29 de septiembre del 2024.

Los partidos que se van a disputar jornada 10

La actividad comienza desde el viernes 27 de septiembre del 2024, los partidos que se van a disputar son: Puebla vs Juárez a las 18 horas tiempo del centro de México, Querétaro vs Necaxa a las 19 horas tiempo del centro de México, Tigres vs León a las 20 horas tiempo del centro de México y Tijuana vs Mazatlán a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 28 de septiembre del 2024, a las 17 horas tiempo del centro de México Toluca vs Atlas, a las 19:05 horas tiempo del centro de México Pachuca vs Cruz Azul, a las 21:05 horas tiempo del centro de México Chivas vs Monterrey y a las 21:10 horas tiempo del centro de México Atlético de San Luis vs Santos.

Por último, el domingo 29 de septiembre del 2024, se termina la actividad con la rivalidad más llamativa de la fecha pues a las 18 horas tiempo del centro de México, se enfrentan América vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

