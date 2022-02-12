Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Pascal Wehrlein saldrá primero en el E-Prix de la Ciudad de México

Todo listo para el arranque de la Formula E en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde ha sorprendido con la pole Pascal Wehrlein y su escudería Porsche.

Pascal Wehrlein pole position E-Prix de la Ciudad de Mexico
Pascal Wehrlein (DEU), Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric Pole Position|Formula E

Escrito por: Azteca Deportes

Lista la parrilla de salida para el E-Prix México 2022 con Porsche en la parte delantera.

Todo listo para el E-Prix de la Ciudad de México 2022 y después de una emocionante clasificación, la parrilla de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez está lista.

El piloto alemán Pascal Wehrlein dominó la clasificación y puso a Porsche en la pole, seguido por el ganador en Arabia Saudita, el suizo Edoardo Mortara de Rokit Venturi y su compañero y compatriota, Andre Lotterer.

Con mucha emoción durante los dos grupos de clasificación que lideraron tanto Lotterer como Wehrlein, Porsche avanzó hasta las semifinales de la clasificación para asegurar la parte delantera de la parrilla.

Te puede interesar: Haas presenta flamante monoplaza para la temporada 2022 de la F1

Lotterer se quedó en el tercer puesto, mientras que en el duelo final, Wehrlein superó a Mortara, que emocionó al público en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se derrapó en la última curva pero con una excelsa maniobra evitó estrellar su monoplaza contra el muro.

Con esta emocionante clasificación, todo está listo para el E-Prix de la Ciudad de México 2022 que podrás disfrutar en la pantalla de A más y en las plataformas digitales de Azteca Deportes a las 15:50 horas.

Parrilla de salida para el E-Prix de la Ciudad de México 2022

1 - Pascal Wehrlein
2 - Edoardo Mortara
3 - Andre Lotterer
4 - Jean-Eric Vergne
5 - Antonio Félix Da Costa
6 - Nyck De Vries
7 - Robin Frijns
8 - Stoffel Vandorme
9 - Nick Cassidy
10 - Maximilian Guenther

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP