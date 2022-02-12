Pascal Wehrlein saldrá primero en el E-Prix de la Ciudad de México

Lista la parrilla de salida para el E-Prix México 2022 con Porsche en la parte delantera.

Todo listo para el E-Prix de la Ciudad de México 2022 y después de una emocionante clasificación, la parrilla de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez está lista.

QUALIFYING RESULTS ⤵️



Here's how our grid will line up for the #MexicoCityEPrix!



Who do YOU think will finish on the podium? 🔮⚡️ pic.twitter.com/vYfeA0FR4a — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 12, 2022

El piloto alemán Pascal Wehrlein dominó la clasificación y puso a Porsche en la pole, seguido por el ganador en Arabia Saudita, el suizo Edoardo Mortara de Rokit Venturi y su compañero y compatriota, Andre Lotterer.

Con mucha emoción durante los dos grupos de clasificación que lideraron tanto Lotterer como Wehrlein, Porsche avanzó hasta las semifinales de la clasificación para asegurar la parte delantera de la parrilla.

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Lotterer se quedó en el tercer puesto, mientras que en el duelo final, Wehrlein superó a Mortara, que emocionó al público en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se derrapó en la última curva pero con una excelsa maniobra evitó estrellar su monoplaza contra el muro.

Con esta emocionante clasificación, todo está listo para el E-Prix de la Ciudad de México 2022 que podrás disfrutar en la pantalla de A más y en las plataformas digitales de Azteca Deportes a las 15:50 horas.

Parrilla de salida para el E-Prix de la Ciudad de México 2022

1 - Pascal Wehrlein

2 - Edoardo Mortara

3 - Andre Lotterer

4 - Jean-Eric Vergne

5 - Antonio Félix Da Costa

6 - Nyck De Vries

7 - Robin Frijns

8 - Stoffel Vandorme

9 - Nick Cassidy

10 - Maximilian Guenther