deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Qué pasó realmente con los palcos del Estadio Banorte: el resumen de la disputa que quizá no conocías

La FIFA y los dueños de los palcos del Estadio Banorte comenzaron una batalla desde hace 18 meses para saber quién se quedaría con los mejores lugares

El Estadio Banorte ya solucionó los problemas de los palcos con FIFA.
Foto: Canva
El Estadio Banorte ya solucionó los problemas de los palcos con FIFA.
Antonio Hernández
Mundial México 2026
Compartir

En los recientes días se reveló cómo quedaría el Estadio Banorte. Lo que parecía una novela sin final, todo indica que ya llegó a un arreglo. Los dueños de los palcos del Estadio Banorte por fin tuvieron un acuerdo con FIFA para el Mundial 2026. El máximo rector del futbol mundial decidió que los propietarios tengan acceso gratuito para la justa futbolística que se llevará a cabo en México el próximo año.

Los dueños solicitaban que se respetara un acuerdo que se realizó desde la construcción del estadio y que les ha dado acceso ilimitado a sus lugares preferentes desde hace casi 100 años. Hay que recordar que cuando se hace un Mundial de Futbol, la FIFA es “dueña” de todos los asientos de los estadios en los que se llevará a cabo la justa. Se espera que México enfrente a Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte. A falta de seis meses para que eso suceda, se le pone fin a una larga lucha.

Estadio Azteca (ahora Banorte)
Archivo
El Estadio Azteca (ahora Banorte) es la casa del América y se ubica en la colonia Santa Úrsula de Coapa

La disputa inició hace un poco más de año y medio. La FIFA no quería ceder y los dueños tampoco perder sus privilegios. A través de un comunicado en redes sociales se dio a conocer la decisión final.

Comunicamos con gusto que los palcohabientes y plateahabientes podrán ejercer el acceso y uso de sus palcos/plateas durante los cinco partidos que se celebrarán en el Estadio. Para ello, el Estadio ha hecho una serie de compromisos y pagos a la FIFA. Los palcohabientes deberán cumplir con un proceso de registros y requisitos que se les comunicará en los siguientes días, para lo que se habilitará una página electrónica”, se puede leer en el boletín.

Te puede interesar:

Algunos de los cambios importantes en el Estadio Banorte

Hace unos días se dio a conocer una maquete 3D en la que se pueden observar algunos de los cambios que tendrá el nuevo estadio Banorte. Entre las curiosidades que se muestran es que se tendrán más asientos. Se quitarán algunos palcos que estaban cerca de las bancas y también la zona lounge. El túnel de acceso para jugadores y árbitros cambiará, pues antes estaba en la zona norte y ahora saldrá detrás de las bancas. Será muy parecido a otros estadios del mundo.

“A la par, el Estadio está en un importante proceso de remodelación para que todos sus visitantes puedan disfrutar de eventos deportivos, musicales y culturales con mayor comodidad, mayor infraestructura, nueva tecnología y más servicios”, remata el comunicado de prensa de los palcohabientes.

México en el Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×