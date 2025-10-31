deportes
Pasó de ser despedido en la Liga BBVA MX a ser comentarista y hoy podría llegar al Mundial 2026 como DT

El entrenador se fue por la puerta de atrás en su última experiencia en México y ahora tiene la posibilidad de clasificar a una selección a la Copa del Mundo

Pasó de ser despedido en la Liga BBVA MX a ser comentarista y hoy podría llegar al Mundial 2026 como DT
Pasó de ser despedido en la Liga BBVA MX a ser comentarista y hoy podría llegar al Mundial 2026 como DT
José Alejandro
Mundial México 2026
Veljko Paunović es el entrenador que fue despedido de la Liga BBVA MX, pasó a ser comentarista en España y ahora podría llegar al Mundial 2026 en caso de que logre clasificar a la selección de su país: Serbia. El extécnico de Chivas solo estuvo un par de semanas en una de cadena de televisión, pese a que fue sondeado por Pumas antes de ello , pero ahora asumirá el reto más importante de su carrera.

Paunović fue anunciado como el nuevo entrenador de la selección de su país , después de salir abruptamente del Real Oviedo de España hace menos de un mes, y tendrá la encomienda de clasificarlos al repechaje de la Copa del Mundo del próximo año. Para ello, deberá sacar puntos clave en los duelos ante Inglaterra y Letonia en la Fecha FIFA de noviembre.

Veljko Paunović es el entrenador que podría dirigir en el Mundial 2026, en caso de que clasifique a Serbia

Del despido a poder llegar al Mundial 2026, así es la carrera de Paunović en menos de un año

El serbio fue despedido de Tigres a principios de marzo de este año, pero solo bastaron un par de semanas para que llegara al Real Oviedo, donde hizo un buen papel al subir al equipo a la Primera División de España. Sin embargo, lo corrieron a las pocas jornadas de la Temporada 2025-2026, pese a que tenía contrato vigente hasta junio de 2026.

El exentrenador de Chivas incursionó como comentarista en una televisora de España después de su despido, pero solo duró un par de semanas en su nuevo empleo, ya que le ofrecieron tomar la selección de su país, a fin de clasificarlos al Mundial 2026.

¿Cuál es la probabilidad de que Veljko Paunović clasifique a Serbia al Mundial 2026, según la IA?

Serbia ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026 de manera directa, pero sí por el repechaje, por lo que Veljko Paunović jugará 2 finales en la Fecha FIFA de noviembre, a fin de lograr el objetivo. De acuerdo con la IA, el país europeo tiene hasta 70% de avanzar a la justa internacional.

Paunović ya conoce las mieles del éxito con la Selección de Serbia, pues en 2015 ganó el Mundial Sub-20, hecho que lo catapultó a dirigir a varios clubes en diferentes partes del mundo.

