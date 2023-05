Pat Mahomes prefiere campeonatos de la NFL que dinero

El quarterback campeón con los Kansas City Chiefs en los Super Bowls LIV y LVII, Patrick Mahomes, declara que está más ocupado en los campeonatos de NFL que aún puede ganar y la huella que dejará en la liga que en el dinero que puede recibir.

“No se trata de ser el tipo mejor pagado, ni de ganar mucho dinero. He ganado suficiente dinero para establecerme por el resto de mi vida. Siempre lo he dicho, me preocupa más el legado que dejaré y sumar anillos de campeón que ganar dinero”, señaló Mahomes en conferencia de prensa.

El designado Jugador Más Valioso de la temporada 2022 y del Super Bowl LVII apuntó que siempre estará abierto a una mejora en el contrato que firmó en el año 2020 que lo une a los Chiefs por 10 años a cambio de casi 500 millones de dólares, aunque esto no sea a cualquier costo.

“Mi agente, el equipo y yo siempre mantenemos una comunicación abierta. Tratamos de hacer lo mejor para todos, obviamente también quiero hacer lo mejor para mí, pero al mismo tiempo nunca haré nada que nos perjudique para poder mantener a grandes jugadores a mi alrededor”, adjuntó.

Mahomes está en el séptimo puesto de los quarterbacks mejor pagados en la NFL

A pesar de que en el presente Mahomes está considerado como el más destacado quarterback en activo en la NFL, en la lista de sus pares mejores pagados se ubica en el séptimo lugar con 46 millones de dólares anuales, lejos de los 52 millones que percibe el número uno, Lamar Jackson, pasador de los Baltimore Ravens.

“Como dije; no se trata de ser el tipo mejor pagado, tienes que encontrar esa línea en la que ganas una buena cantidad de dinero, pero conservas a muchos grandes jugadores a tu alrededor para que puedas ganar esos Super Bowls”, explicó.

Según Mahomes ese equilibrio es lo que ha permitido a los Chiefs mantener una base con jugadores estelares que les han permitido disputar tres Super Bowls en los recientes cuatro años.

“Miras al equipo y tienes a tipos como Chris Jones, L’Jarius Sneed, Travis Kelce... todos estos tipos que necesitas mantener a tu alrededor para tener grandes resultados, con esto te aseguras de que estás cuidándote a ti mismo. Tratamos de contar con el mejor equipo y que todos obtengan lo que se merecen”, concluyó.