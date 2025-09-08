¡DE LOCOS! Patadas y puñetazos en pelea campal en el futbol amateur de Guadalajara (VIDEO)

En las últimas horas, en las redes sociales se ha vuelto viral un video de una pelea campal en el futbol amateur en Guadalajara. El encuentro terminó en violencia en el FutCenter Terranova, ubicado en avenida Terranova y México, en Guadalajara,

La derrota de un equipo fue lo que provocó la fuerte pelea campal que se volvió viral en redes sociales con diferentes escenas de brutalidad en la cancha.

VIDEO: El momento de la fuerte pelea campal

De acuerdo con testigos, la pelea campal empezó después de que el equipo Newcastle perdió un partido de la liga sabatina. Por la derrota, los jugadores empezaron agredir a los rivales.

En el video se observa como los jugadores con playeras verdes y pantalones blancos, iniciaron los golpes a los rivales. En cuanto inició la pelea, varias personas que se encontraban en las gradas se sumaron a la pelea, apoyando a los jugadores con playera verde.

Los agredidos, se contaban con playera azul. Algunos intentaron defenderse mientras que otros optaron por hacerse bolita en el suelo al recibir golpes de más de tres personas al mismo tiempo.

Uno de los momentos más violentos fue cuando un futbolista con el número 19 fue sorprendido por la espalda por un hombre vestido de negro; al caer al suelo, recibió múltiples patadas en la cabeza.

🔴 #IMPORTANTE | Tras diferencias durante un partido de fútbol en unas canchas de fútbol de pasto sintético en Av. Terranova y México en el municipio de Guadalajara, se desató una riña campal, el video fue grabado por testigo del hecho. pic.twitter.com/NzEB5HCsAd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 7, 2025

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de las víctimas, quienes quedaron tendidas en la cancha tras los golpes. Tampoco se ha informado si existe alguna denuncia formal por estos hechos.

¿Quiénes fueron los involucrados en la riña?

Versiones extraoficiales de testigos señalan que varios de los jugadores agresores serían originarios de la zona de Pueblo Quieto.

