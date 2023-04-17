Pato O’ Ward comete un error y pierde el liderato

El piloto mexicano Patricio O' Ward tuvo una tarde para el olvido en el Gran Premio de Long Beach. El piloto de McLaren cometió un error cuando peleaba en los puestos altos de la competencia, que lo marginó hasta el puesto 17, perdiendo el primer lugar del campeonato.

El regiomontano fue víctima de sus propias emociones. Intentó ponerse al frente en la carrera de forma precipitada y frenó demasiado en una de las curvas, perdiendo el control de su auto. Había partido desde la sexta posición y se había colocado quinto, por encima de Scott Dixon, seis veces campeón de la serie.

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Sin embargo luego tuvo que ceder lugares ante Ganassi, Alex Palou y el propio neozelandés.

Cuando O' Ward acechaba nuevamente a Dixon en la curva 9 el mexicano intentó agarrar el vértice por dentro. Sin embargo, el neozelandés no cedió y el competidor azteca se encontró con la barrera de neumáticos.

Pato O'Ward, molesto por el incidente

El piloto de Arrow McLaren salió molesto por el incidente. "¡Ah bueno! Por alguna razón no me dieron un penalty y él, también de los años que llevo corriendo con él, él también se avienta unos pases así, normalmente tiene a alguien al lado de él que le da el paso, ¿no? Él no se quiso rendir en esta situación y acabó ahí", argumentó al final de la carrera a la cadena ESPN.

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No obstante, el regiomontano reconoció que se equivocó al ser tan ambicioso e intentar rebasar a varios autos al mismo tiempo. "Decepcionado de mí mismo, de esos estúpidos movimientos, que no espero de mí mismo", dijo en la entrevista.