¡DRAMA! Portero sufrió un infarto en pleno partido en Chile

El pasado domingo 28 de septiembre del 2025, el portero Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio (confirmado por medios chilenos), durante el partido de “Adios Cápitanes”, que la U. Cátolica organizó en su estadio como homenaje a Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

El momento se volvió viral y dejó sorprendidos a todos pues el guardameta se desvaneció de la nada en el terreno de juego. Patricio quedó tirado en el campo al minuto 10 del primer tiempo. Los servicios de emergencia se tardaron en poder llegar con el arquero, por lo que su compañero, Gerardo Reinoso no tardó en reaccionar y empezó a realizarle respiración boca a boca, para posteriormente ser atendido por los paramédicos que se encontraba presente en el estadio.

Momento exacto donde se desvanece Pato Toledo.

Mucha fuerza para él y su familia en estos instantes.

El portero fue trasladado a un centro asistencia, en donde logró estabilizarse y estar consciente. El encuentro fue reanudado por decisión de los futbolistas en homenaje al portero Toledo.

“Tras recibir esta información, los capitanes José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, junto al resto de los jugadores, decidieron reanudar el partido en homenaje a Patricio Toledo. Nuestro ex arquero fue sometido a una angioplastia y se encuentra estable. Todos quienes hemos sido parte de “Adiós Capitanes”, enviamos sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio, ex arquero de Universidad Católica”.

Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio. Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato…

El actual estado de salud de Patricio Toledo

Su esposa del portero de 63 años, Elizabeth Serrano ha detallado en sus redes sociales que tiene 72 horas clave para poder salir de estado crítico, agradeció los mensajes de apoyo y pidió orar por él.

“Salió de pabellón, hay 72 horas para que salga de su estado crítico. Gracias por su preocupación. Les pido envíen sus mejores energías y oren por él”.